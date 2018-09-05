Названы места с самым высоким скоплением вирусов в аэропортах

Наиболее высокое скопление вирусов в аэропортах было выявлено на поверхности пластиковых ящиков, в которые пассажиры помещают свои вещи для сканирования при прохождении контроля. Такие выводы содержатся в исследовании британских и финских ученых.

Как пишет таблоид Daily Mirror, передачу респираторных вирусов в аэропортах решила отследить группа специалистов из Ноттингемского университета в Великобритании и Национального института здравоохранения и социального обеспечения Финляндии.

Ученые взяли пробы с различных предметов в аэропорте Хельсинки-Вантаа, в том числе с поручней эскалаторов, терминалов регистрации с экранами тач-скрин и даже туалетов. При этом самое высокое содержание респираторных вирусов оказалось на пластиковых ящиках для сканирования багажа. Как отмечают авторы исследования, это происходит, поскольку каждому пассажиру аэропорта приходится брать эти ящики, чтобы поместить в них свои вещи при прохождении проверки.

Среди респираторных вирусов в пробах ученые чаще всего находили риновирус, однако в ходе исследования было выявлено и наличие вируса гриппа A, вызывающего грипп у птиц и некоторых млекопитающих. В туалетах же ученые не обнаружили никаких респираторных вирусов.

Кроме того, ученые предупреждают, что в современном мире существует вероятность развития забытой болезни XVIII века — цинги, причем она может затронуть развитые страны.