Церетели собрался передать Москве памятник Кобзону

Президент Российской академии художеств скульптор Зураб Церетели заявил о готовности передать Москве памятник народному артисту СССР Иосифу Кобзону. Об этом он рассказал ТАСС в среду, 5 сентября.

По его словам, работа над памятником будет завершена до конца текущего года или «даже раньше». Высота монумента, выполненного из бронзы, составит около 2,5 м. Кобзон изображен в костюме с микрофоном в руках.

Церетели подчеркнул, что место для установки памятника должна выбрать супруга усопшего Нелли Кобзон.

Кобзон скончался 30 августа на 81-м году жизни после продолжительной болезни. Он был похоронен 2 сентября на Востряковском кладбище Москвы рядом с матерью. На церемонию прощания с артистом пришли свыше 6 тыс. человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предложил присвоить Театральному центру на Дубровке имя Кобзона. Артист принимал непосредственное участие в переговорах с боевиками, захватившими центр в октябре 2002 года. Ему удалось вывести из здания женщину и троих детей.