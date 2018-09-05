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Церетели изготовит памятник Кобзону к концу года

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Народный художник СССР, скульптор Зураб Церетели планирует до конца года изготовить памятник российскому и советскому певцу Иосифу Кобзону. Об этом культурный деятель сообщил в среду, 5 сентября.

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Как пишет Агентство городских новостей «Москва», Церетели начал делать скульптуру еще при жизни артиста. «На начальном этапе я ее Иосифу Давыдовичу показывал, она ему очень понравилась. Она будет изображать великого артиста в костюме и с микрофоном в руках – таким, как видели его на сцене», — пояснил художник.

По словам скульптора, высота памятника составит порядка 2,4 м. К настоящему моменту готов гипсовый вариант памятника, затем его отольют в бронзе. Монумент будет помещен в галерее искусств Зураба Церетели на улице Пречистенке, уточняет НСН.

При этом сам скульптор не исключает возможность размещения памятника в Москве и готов обсудить это с представителями власти или общественных организаций, пишет «Газета.ру».

Иосиф Кобзон скончался 30 августа на 81-м году жизни после продолжительной онкологической болезни. Народного артиста похоронили на Востряковском кладбище в Москве. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предложил присвоить имя Кобзона Театральному центру на Дубровке.

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