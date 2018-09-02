Со слезами на глазах: страна простилась с Иосифом Кобзоном

В московском Концертном зале имени Чайковского прошла церемония прощания с народным артистом СССР, депутатом Государственной Думы Иосифом Кобзоном, ушедшем из жизни 30 августа. Отдать последнею дань уважения певцу пришли президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев, а также более 6 тыс. человек из разных уголков страны.

Гражданскую панихиду планировали начать в 10 утра, но из-за большого количества людей, желавших проститься с кумиром, она стартовала на два часа раньше. Впрочем, народ стал собираться у филармонии еще в седьмом часу. Для многих Иосиф Давыдович был не только выдающимся артистом, но олицетворением целой эпохи. Голосом послевоенного поколения. Под его песни трудились, мечтали о светлом будущем, влюблялись... И, прощаясь с Кобзоном, люди прощались со своим прошлым.

В длинной очереди на вход две женщины пожилого возраста с гвоздиками в руках вспоминали, когда и при каких обстоятельствах впервые услышали Кобзона. Оказалось, что одна из них познакомилась со своим будущим мужем на его концерте. И таких историй у собравшихся людей было множество. Великий певец стал для советских людей не просто артистом, но — частью их жизни.

В фойе филармонии стояло огромное количество траурных венков: от семей и творческих коллективов, от городов России, от донбассцев и чернобыльцев. Зал был заполнен целиком. Люди нескончаемой вереницей несли цветы и старались задержаться у сцены, чтобы сказать последнее «браво» артисту. Гроб окружал почетный караул, а вся авансцена утопала в букетах — сотрудники не успевали их уносить. Рядом на специальных красных подушечках поблескивали многочисленные ордена и награды Иосифа Давыдовича, а под ними цветами была выложена надпись — «Дедуле».

Ближе к 11 часам приехал Владимир Путин. Он возложил алые розы к гробу певца и молча простился с ним. Выразил соболезнования родным и о чем-то долго беседовал с вдовой артиста Нелли Кобзон, держа за руку друга семьи, первую женщину-космонавта Валентину Терешкову. Потом, обняв родственников и не произнося никаких речей, президент ушел из зала, и в этот момент зазвучала песня «С чего начинается родина…».

Родина для Кобзона действительно была святым понятием. Как «большая» — СССР, так и малая — Донбасс. В 2014-м певец поддержал земляков, и в этот трагический день они пришли проститься с Иосифом Давыдовичем. Планировал быть и глава ДНР Александр Захарченко, 31 августа трагически погибший в результате теракта.

— На Иосифа Давыдовича всегда можно было рассчитывать. Для нас, донбассцев, его уход — большое горе, — рассказал «Известиям» Александр Ачкасов, член правления московского землячества донбассцев, председателем которого был Иосиф Кобзон. — На днях поеду в наш славный Донецк, передам привет из Москвы, поклонюсь нашей земле и памятнику Кобзону.

Проводить коллегу, друга и соратника пришли актеры и певцы, депутаты Госдумы, военные, космонавты и чиновники различного уровня. На прощание приехали Алла Пугачева с семьей, Александр Калягин, Олег Газманов, Геннадий Хазанов, Валентина Терешкова, Алексей Леонов, Леонид Рошаль, Владислав Третьяк, Владимир Винокур, Лев Лещенко, певица Валерия с мужем Иосифом Пригожиным, Владимир Мединский, Геннадий Онищенко, Сергей Собянин и многие другие.

Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт в разговоре с корреспондентом «Известий» посетовал, что его поколение редеет с такой быстротой, что не успевают копиться слезы.

— Конечно, это жизнь, но от этого не легче. Ведь не появляются люди такого масштаба, как Иосиф Давыдович, — сказал он.

Почти каждый, с кем беседовал корреспондент «Известий», непременно вспоминал о какой-либо помощи от Кобзона.

— Мой родной брат проработал 40 лет в Москонцерте и сотрудничал со многими артистами. В том числе с Иосифом Давыдовичем, — поделилась москвичка Инна Замалдинова. — Брат жил в коммуналке на Чистых прудах. Доходный дом снесли, а взамен ему предложили коммуналку в другом месте. Иосиф Давыдович, узнав об этом, помог получить отдельную квартиру. Он был простым человеком без "звездного налета". С нами, шестидесятниками, его песни останутся навсегда.

Заслуженная артистка России Ксения Георгиади вспомнила, как Иосиф Кобзон помог ей с получением звания.

— Я объездила с ним с концертами почти весь Советский Союз, — поделилась с «Известиями» певица. — Помню, как однажды мы встретились с Иосифом Давыдовичем в лифте. Он пригласил меня к себе в кабинет и стал расспрашивать о жизни. Я говорю, что в целом все хорошо, только вот документы мои на звания где-то потерялись, четвертый год уже не дают. Он тут же набрал телефон директора Москонцерта, и клянусь вам — Бог свидетель! — через 10 дней я увидела Указ о присвоении мне звания заслуженной артистки.

Но даже те, кто не был знаком с Кобзоном лично, хотели сказать ему прощальное «спасибо» не только за творческие достижения, но и за человеческие подвиги. Люди не забыли, как Иосиф Давыдович ездил в Чернобыль, Афганистан и Чечню, как спасал детей из плена террористов во время захвата театрального центра на Дубровке... Он пел для народа и жил для народа. Во время траурных мероприятий особенно чувствовалось, что люди это не забыли.