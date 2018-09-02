Ушла эпоха: в Москве простились с Иосифом Кобзоном
Ушла эпоха: в Москве простились с Иосифом Кобзоном
2018-09-02 16:19:35
2018-09-02 16:19:35
2018-09-02 16:19:35
2018-09-02 16:19:35
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Кто пришел на церемонию прощания с народным артистом СССР
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
В Москве 2 сентября прошла церемония прощания с народным артистом СССР Иосифом Кобзоном. Проститься с любимцем миллионов россиян пришли родные, друзья, коллеги и поклонники. Участники траурной церемонии — в галерее портала iz.ru
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Среди пришедших проститься с Иосифом Кобзоном были и первые лица государства, в том числе президент страны Владимир Путин
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Почтить память артиста пришел и премьер-министр страны Дмитрий Медведев. На фото (слева направо): первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова, сын исполнителя Андрей Кобзон, Дмитрий Медведев, вдова певца Нелли Кобзон
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Церемония прощания состоялась в Концертном зале имени Чайковского. Планировалось, что мероприятие начнется в 10 утра, но из-за большого числа собравшихся было решено начать его на два часа раньше. На фото: лидер ЛДПР Владимир Жириновский
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
На фото: президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
На фото: первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
На фото: президент Международной лиги легенд мирового хоккея Павел Буре
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
На фото: генеральный директор Первого канала Константин Эрнст
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
На фото: бизнесмен, меценат Алимжан Тохтахунов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
На фото: певица Валерия с супругом, продюсером Иосифом Пригожиным
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
На фото: певец Борис Моисеев
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
На фото: народный артист СССР Василий Лановой
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
На фото: певица Лолита Милявская
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
На фото: пародист Александр Песков
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
На фото: музыкант Сергей Мазаев и музыкант Игорь Бутман
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
На фото: певица Алла Пугачева с дочерью Кристиной Орбакайте и мужем Максимом Галкиным
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
На фото: космонавт Алексей Леонов и заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по международным делам Валентина Терешкова
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