Врачи Тюменской области планируют вакцинировать 45% населения

Сезон вакцинации начался в Тюменской области. На заседании в департаменте здравоохранения области обсудили начало сезона, в том числе привлечение населения к прививочной компании. В этом году перед здравоохранением области поставлена задача вакцинировать 45% от населения.

Как отметила замначальника отдела Роспотребнадзора по Тюменской области Елена Алимова, для профилактики гриппа будет использоваться вакцина отечественного производства «Совигрипп». Она содержит все актуальные штаммы вируса эпидемиологического сезона-2017/2018. Об этом пишет портал «Наш город».

В этом году планируется провести вакцинацию не менее 45% от всех жителей Тюменской области и 75% людей, у которых повышен риск заражения гриппом в силу своей профессии.

На заседании в департаменте здравоохранения области также обсудили методики проведения бесед с родителями о необходимости прививок от гриппа детям. Помимо этого, была запланирована вакцинация против пневмонии и иммунизация населения по национальному календарю.