Пришел на помощь и не отступил

Девять дней назад ушел из жизни народный артист СССР Иосиф Кобзон. Сегодня легендарного певца вместе с Россией вспоминают в Донецке и Луганске — Иосиф Давыдович родился в городке Часов Яр Донецкой (тогда еще Сталинской) области. День Победы в 1945-м встретил в Славянске. В 1-й класс пошел в Краматорске. В 2014 году он безоговорочно поддержал родной Донбасс и за последующие четыре года посетил ДНР и ЛНР больше десяти раз — с гуманитарными миссиями, концертами, помогая учреждениям и предприятиям деньгами, лекарствами, техникой, организуя фестивали.

Официальный Киев и Европейский союз внесли певца в санкционный список, запретив ему въезд на свою территорию. «Не могу подойти в родному крыльцу, к своей школе, не могу приехать в Днепропетровск на кладбище, где лежат братья и отец, - скажет позднее артист. – Потому что эти города – под чужой властью». Несмотря ни на что, от занятой позиции он не отказался, и до последних дней продолжал отстаивать права донбассовцев на достойную и мирную жизнь. Специальный корреспондент «Известий» узнал, чем запомнился Иосиф Кобзон жителям Донецка и Луганска.

Самый первый концерт

- В первый раз после начала войны Иосиф Давыдович приехал к нам 26 октября 2014 года, - рассказывает генеральный директор Донецкой государственной академической филармонии Александр Парецкий. – Это было как глоток свежего воздуха! Представляете - обстрелы постоянные, гибель людей. Нам кажется, что мы брошены, никому не нужны. И вдруг – Кобзон. Сразу стало ясно – мы не одни. И все будет хорошо. Мы назначили вечер в Театре оперы и балета, и очень переживали – придут ли люди. Ведь никто не знал, никаких афиш. Конечно, зал был битком. Отмечу, что все его концерты во время войны были бесплатными. И очень продолжительными – больше двух часов, без антрактов. Между выступлениями он посещал больницы, школы, детские дома, детсады. Привозил медицинское оборудование, компьютеры, бытовую технику, мебель. После Донецка всегда ехал в Луганск - также давал концерты, помогал людям.

По словам Александра Парецкого, с подачи Иосифа Кобзона в ДНР получили старт несколько больших фестивалей – «Звезды мирового балета», «Я люблю тебя, жизнь» и «Красная гвоздика». Также артист организовал и первые гастроли труппы Донбасс-оперы. Балерины, у которых не было денег даже на овсяную кашу, проехали семь городов Золотого кольца и завершили свой тур в Москве.

В Донецк он, в свою очередь, привозил артистов из России. Всегда твердил: "Не надо бояться никаких санкций, Донбасс – это не какая-то условная территория, это в первую очередь живые люди". С ним в ДНР неоднократно приезжал ансамбль песни и пляски МВД России, Липецкий оркестр народных инструментов. С его же подачи республику посетили Олег Газманов и Александр Маршал.

Примечательно, что все эти годы артист продолжал тепло относиться и к своей матери-Украине.

- Он любил ее – ту, цветущую, гостеприимную, радушную, которая его вырастила, - вспоминает Александр Парецкий. - И на всех концертах в Донецке исполнял песню «Украина ненька, матушка Россия». Подчеркивая этим, что родился он в Советском Союзе и Украина, несмотря ни на что – часть его судьбы.

По мнению руководителя филармонии, уход Иосифа Давыдовича - большая потеря не только для России, но и для Донбасса.

- Кобзон был с нами до последнего. Да, мы знали о его диагнозе, но почему-то казалось – болезнь его не одолеет. Казалось, что он непотопляемый, вечный, как птица Феникс. Выстоит и обязательно приедет еще, - сказал он.

Иосиф Кобзон был почетным профессором Донецкой государственной музыкальной академии и регулярно приезжал сюда до войны. Но после 2014-го стал бывать в вузе еще чаще – встречался со студентами, преподавателями, и всякий раз давал концерт в стенах учебного заведения.

- В прошлом году Иосиф Давыдович благословил проведение в республике проекта – «Детская музыкальная академия», - вспоминает ректор академии Роман Качалов. - В его рамках мы отобрали 15 талантливых школьников из самых разных уголков республики. Пригласили их в Донецк, и в течение десяти дней они занимались с лучшими музыкальными педагогами, посещали театры. Кстати, отмечу, что Иосиф Давыдович очень поддерживал и наших студентов. Я знаю как минимум двоих выпускников академии, которые благодаря ему сделали блестящую карьеру в Москве. Это Алина Яровая – она сейчас солистка Большого театра. И Вероника Сумцова, поступившая в Российскую академию музыки им. Гнесиных. Или еще вот такой пример: здание Донецкой академии не реставрировалось с 50-х годов прошлого века. Аудитории находились в ужасающем состоянии. И Кобзон сам выделил средства для ремонта нашего малого концертного зала. Он же убедил руководство ДНР обратить внимание на академию, и с его подачи начался долгожданный ремонт.

Воля и чувство юмора

По словам генерального директора Донбасс-оперы Евгения Денисенко, все свои большие концерты в Донецке Иосиф Кобзон неизменно давал в оперном театре.

- С этой площадки начался его профессиональный путь, - рассказывает он. – Семилетним мальчишкой, участвуя в конкурсе самодеятельности на нашей сцене, он занял в нем первое место. Как лауреат отправился в Москву, и в Кремлевском Дворце Советов выступил перед Сталиным с песней «Перелетные птицы». Спустя много лет, во время тура в честь своего 60-летия, он встал на колени и поцеловал сцену, которая дала ему путевку в большую жизнь.

В 2014-м, когда артисты Донбасс-оперы сидели без денег, Иосиф Давыдович из личных сбережений выделил 200 тысяч рублей и передал их театру. В штате, по словам Евгения Денисенко, тогда оставалось всего 200 человек (перед войной числилось 509). Украина никаких средств на бюджетную сферу уже не выделяла, а своя финансовая система в ДНР была не налажена. "Деньги от Кобзона" распределили поровну – от уборщицы до главного режиссера.

- Когда он приезжал, то своими патриотическими песнями как будто наполнял нас силой, - говорит Евгений Денисенко. – Эти концерты – главный его вклад! Помню последнее его выступление весной нынешнего года. Мы опускаем занавес, он подходит ко мне и говорит: «Все бы хорошо, да ноги уже не держат. Тяжело…»

Артист всегда знал, кому необходимо помочь в первую очередь, вспоминает министр культуры ДНР Михаил Желтяков.

- Однажды привез в музыкальную школу для одаренных детей новые инструменты – скрипки, флейту, кларнет, трубу. Ведь у нас четверть века комплектации не происходило, - рассказывает глава ведомства. – Однажды во время выступления камерного оркестра «Виола» Иосиф Давыдович повернулся ко мне: «Кто руководитель?» - «Валерия Путря». – «А она имеет звание?» - «Нет». – «Почему? Надо дать». Он увидел уровень мастерства и не смог промолчать. Мы присвоили Валерии Евгеньевне звание заслуженного деятеля искусств ДНР.

Отвечая на вопрос о личных качествах маэстро, Михаил Желтяков перечисляет: трудолюбие, могучая воля, ответственное отношение к каждому сказанному слову. И - высочайший профессионализм.

- Все у него было четко, каждому в коллективе поставлена конкретная задача. И упаси Господь, если ты ее не выполнишь, - вспоминает он. - А еще он обладал уникальным чувством юмора. Знал тысячи баек на артистическую тему. Но если ты работаешь без отдачи – он с тобой шутить не станет. Чтобы посмеяться – надо сначала выдать самый высокий результат.

Огромный вклад легендарный артист внес и в восстановление мирной жизни в ЛНР, говорит директор Луганского государственного цирка Дмитрий Касьян.

- Во время артобстрелов наш цирк был поврежден и вынужденно законсервирован, - вспоминает Дмитрий Тимофеевич. – Купол зиял пробоиной, три гектара специального восьмимиллиметрового стекла разбиты, фойе разрушено, канализация и отопление вышли из строя. Мы с коллегами неоднократно ездили в Москву, обращались во всевозможные инстанции. И откликнулся Иосиф Давыдович. А за ним потянулись остальные ниточки – Росгосцирк, Минстрой. Во время своего приезда в Луганск он лично осмотрел повреждения, и сказал: «Приму все меры!» После прибыли инженеры, строители. И дело пошло. 25 декабря 2015 года артисты впервые вошли в обновленный манеж. А спустя два дня мы приняли и первых зрителей после начала войны: пришло 1800 человек, в основном дети. В качестве почетного гостя на представлении присутствовал Иосиф Кобзон.

В республиках Донбасса приезда знаменитого земляка ждали 14 сентября – на открытии фестиваля «Звезды мирового балета». Иосиф Давыдович до последнего не отменял свой визит. Но - не случилось…

В 2003 году в Донецке певцу открыли памятник возле дворца молодежи «Юность». День за днем дончане несут к нему цветы - накануне своей гибели приезжал с букетом и Александр Захарченко. По странному совпадению, памятник был открыт ровно за 15 лет до ухода Иосифа Кобзона из жизни. День в день – 30 августа.