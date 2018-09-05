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Российские банки сократили объем привлечения иностранных кредитов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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За последние четыре года российские банки привлекли на 20% меньше средств нерезидентов общей суммой 4,8 трлн рублей. Такие данные содержатся в основанном на статистике Центробанка исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА», с которым ознакомились «Известия».

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В первом полугодии 2018 года доля кредитов от иностранных финансовых организаций в пассивах российских банков составила 5,5%, в то время как четыре года назад она составляла 9,7%. В своей статистике Банк России учитывает кредиты и депозиты, полученные российскими банками от банков-нерезидентов. Наибольшая доля привлеченных у нерезидентов средств по-прежнему приходится на страны Западной Европы, однако также отмечается рост азиатских инвесторов.

Эксперты связывают это с введением санкций в отношении России. Недостающие средства кредитные организации восполняют депозитами российских компаний и граждан.

Снижение доли валютных пассивов соответствует начатой в 2016 году политике Центробанка по дедолларизации экономики. В июле ВТБ подготовил предложения по расширению использования рубля в международных расчетах и попросил президента поддержать курс на дальнейшую дедолларизацию экономики.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Банки замещают зарубежные деньги российскими

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