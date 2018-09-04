Прямой эфир

Депутат предложил запретить школьникам гаджеты дороже 5 тыс. рублей

0
Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Запретить детям использовать в школах гаджеты, которые стоят более 5 тыс. рублей, предложил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. Свою идею он изложил в письме к министру просвещения Ольге Васильевой.

«Так дети смогут соревноваться не в том, чей смартфон или планшет дороже, а соперничать в человеческих качествах — уме, сообразительности, чувстве юмора и так далее», — цитирует депутата «РИА Новости».

Таким образом Чернышов намерен бороться с проявлениями социального расслоения в классах, поскольку не каждый родитель может позволить себе купить своему ребенку гаджет за 10–20 тыс. рублей.

31 августа Васильева заявила, многие российские школы уже идут по пути запрета смартфонов, оборудовав специальные ячейки для гаджетов учащихся и контрольно-сигнальный телефон, который позволяет связаться с родителями.

В августе бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что Россия могла бы перенять опыт Южной Кореи, которая ввела запрет на продажи кофеиносодержащих напитков на территории школ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Васильева поддержала идею запрета смартфонов в школах
Васильева сочла ненужной оценочную систему для первоклассников

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017