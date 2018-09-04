Депутат предложил запретить школьникам гаджеты дороже 5 тыс. рублей

Запретить детям использовать в школах гаджеты, которые стоят более 5 тыс. рублей, предложил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. Свою идею он изложил в письме к министру просвещения Ольге Васильевой.

«Так дети смогут соревноваться не в том, чей смартфон или планшет дороже, а соперничать в человеческих качествах — уме, сообразительности, чувстве юмора и так далее», — цитирует депутата «РИА Новости».

Таким образом Чернышов намерен бороться с проявлениями социального расслоения в классах, поскольку не каждый родитель может позволить себе купить своему ребенку гаджет за 10–20 тыс. рублей.

31 августа Васильева заявила, многие российские школы уже идут по пути запрета смартфонов, оборудовав специальные ячейки для гаджетов учащихся и контрольно-сигнальный телефон, который позволяет связаться с родителями.

В августе бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что Россия могла бы перенять опыт Южной Кореи, которая ввела запрет на продажи кофеиносодержащих напитков на территории школ.