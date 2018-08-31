Васильева сочла ненужной оценочную систему для первоклассников

Министр просвещения России Ольга Васильева в ходе общероссийского родительского собрания выразила уверенность в том, что к первоклассников не должно быть оценок. Об этом в пятницу, 31 августа, сообщает ТАСС.

Введение оценочной системы в первом классе ни к чему хорошему не приведет, подчеркнула она.

«У нас нет оценок в первом классе, мне кажется, что у малышей не должно быть оценок. Там мотивация должна быть очень сильная для того, чтобы малыш учился», — отметила министр.

Что касается оценки знаний учеников средней и старшей школы, то она необходима, добавила глава ведомства. По ее мнению, благодаря этому виден объективный уровень знаний учащихся, пишет «Федеральное агентство новостей».

В середине августа Васильева отметила, что традиционная пятибалльная система оценки знаний привычна и понятна российским школьникам, а разговоры о переходе на другую систему не увенчаются успехом. Так она прокомментировала вопрос об отказе от пятибалльной системы оценок в школах в пользу перехода на 12-балльную систему.