Васильева поддержала идею запрета смартфонов в школах

Министр просвещения России Ольга Васильева в ходе общероссийского родительского собрания поддержала запрет смартфонов в школах, она привела в пример Францию, где в школах запрещено иметь при себе смартфон.

«Французы это делали долго, но правильно, у нас это школы делают, и мы будем поощрять. Я считаю, что рано или поздно мы придем к такому, что и французские наши коллеги», — цитирует министра в пятницу, 31 августа, ТАСС.

По словам Васильевой, многие российские школы уже идут по пути запрета смартфонов, оборудовав специальные ячейки для гаджетов учащихся и телефон, который позволяет родителям связаться с классным руководителем, пишет РЕН ТВ.

Ранее в пятницу министр просвещения выразила уверенность в том, что у первоклассников не должно быть оценок.