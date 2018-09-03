ФСИН назвала сумму на содержание одного заключенного

Содержание одного заключенного в российской колонии обходится государству в сумму около 60 тыс. рублей в год. Такую цифру озвучил замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко.

«Непосредственные расходы федерального бюджета на содержание одного осужденного в месяц составляют в среднем 4,8 тыс. рублей, или 57,6 тыс. рублей в год», — приводит его слова ТАСС.

Максименко подчеркнул, что эта сумма очень приблизительная, поскольку нормативно-подушевое финансирование содержания лиц законом не предусмотрено.

Как пояснил чиновник, нужно брать конкретное учреждение и вычислять затраты на питание, одежду, коммуналку, соблюдение режима и условий содержания, медобслуживание, а также сельское хозяйство, которое позволяет экономить бюджетные деньги.

Также замглавы ФСИН рассказал, что после скандала с избиением заключенного в ярославской колонии было выявлено более 40 случаев превышения должностных полномочий сотрудниками исправительных учреждений.