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ФСИН назвала сумму на содержание одного заключенного

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Содержание одного заключенного в российской колонии обходится государству в сумму около 60 тыс. рублей в год. Такую цифру озвучил замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко.

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«Непосредственные расходы федерального бюджета на содержание одного осужденного в месяц составляют в среднем 4,8 тыс. рублей, или 57,6 тыс. рублей в год», — приводит его слова ТАСС

Максименко подчеркнул, что эта сумма очень приблизительная, поскольку нормативно-подушевое финансирование содержания лиц законом не предусмотрено.

Как пояснил чиновник, нужно брать конкретное учреждение и вычислять затраты на питание, одежду, коммуналку, соблюдение режима и условий содержания, медобслуживание, а также сельское хозяйство, которое позволяет экономить бюджетные деньги. 

Также замглавы ФСИН рассказал, что после скандала с избиением заключенного в ярославской колонии было выявлено более 40 случаев превышения должностных полномочий сотрудниками исправительных учреждений

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