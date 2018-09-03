ФСИН выявила более 40 случаев недостойного поведения сотрудников колоний

Более 40 случаев превышения должностных полномочий сотрудниками исправительных учреждений было выявлено после скандала с избиением заключенного в ярославской колонии. Об этом сообщил замглавы ФСИН Валерий Максименко.

«42 материала за последние две недели переданы в следственные органы по случаям, как мы считаем, недостойного поведения наших сотрудников, где они превышают свои полномочия или унижают достоинство заключенных», — приводит ТАСС слова заместителя директора службы исполнения наказаний.

Максименко пояснил, что ведомство не скрывает этих нарушений и следователи дадут предметную оценку действиям сотрудников колоний. Кроме того, собеседник агентства отметил, что глава ФСИН Геннадий Корниенко остался недоволен результатами проверки обстоятельств инцидента в ярославской колонии и назначил дополнительную проверку в отношении руководства УФСИН России по Ярославской области. Максименко также напомнил, что 18 сотрудников колонии, запечатленных на видео, были уволены.

Помимо этого, замглавы ФСИН пообещал обеспечить постоянную работу камер видеонаблюдения в колониях.

«По распоряжению директора ФСИН до конца года мы сделаем так, что ни одна колония, ни один территориальный орган в лице руководства УФСИН не сможет отключить видеозапись ни на одну минуту ни в одной колонии, ни в одном помещении», — подчеркнул Максименко. Он отметил, что при поломке или отключении видеокамеры сигнал об этом поступит в центральный аппарат ФСИН.

В июле в СМИ появилось видео, на кадрах которого сотрудники в ярославской исправительной колонии № 1 избивают заключенного Евгения Макарова. После проверки руководство службы подтвердило факт нарушений и принесло извинения пострадавшему. Ведется расследование уголовного дела.