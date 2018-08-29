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Еще двух сотрудников ярославской колонии задержали

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Фото: РИА Новости/Олег Смыслов
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Двух сотрудников УФСИН задержали по новому делу об избиении заключенных в ярославской колонии, сообщили в пресс-службе СК РФ.

Следователи установили, что 29 ноября 2016 года в ярославской исправительной колонии №1 проводились режимные мероприятия. Во время следования группы осужденных бегом по коридору сотрудники наносили заключенным множественные удары, передает ТАСС.

По подозрению в этом преступлении задержаны сотрудники ИК-8 УФСИН по Ярославской области Сардор Зиябов и Дмитрий Никитинко. Следствие ходатайствует об их аресте.

В июле СМИ опубликовали видео, на котором сотрудники в ярославской исправительной колонии №1 избивают заключенного Евгения Макарова. ФСИН подтвердила время и место событий, зафиксированных на видео, а руководство службы принесло извинения пострадавшему. По факту инцидента следственный комитет возбудил уголовное дело.

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