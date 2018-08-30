ФАС не поддержала двухэтапную индексацию тарифов ЖКХ

Предложение Министерства экономического развития по индексации тарифа ЖКХ не нашло поддержки Федеральной антимонопольной службы (ФАС), заявил журналистам глава ведомства Игорь Артемьев. Об этом 30 августа проинформировало «РИА Новости».

«Мы не поддерживаем это предложение», — сказал он.

Минэкономразвития предложило провести индексацию тарифов услуг ЖКХ в два этапа: первый должен быть проведен с 1 января на 1,7% в связи с повышением НДС с 18 до 20%, пишет телеканал «360». Второй этап предполагалось провести с 1 июля 2019 года, тогда тарифы предлагалось проиндексировать на уровне 2,4%, напоминает «Газета.ру».

ФАС изучило данное предложение ведомства и в четверг не поддержало его.