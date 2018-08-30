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Лукьяненко рассказал об экранизации Германией романа «КваZи»

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Экранизировать произведения российского фантаста Сергея Лукьяненко планируют не только в России, но и за рубежом. Об этом писатель рассказал в интервью «Известиям».

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В августе начались работы по созданию англоязычного сериала на основе романа «КваZи», права на зарубежную адаптацию которого приобрел продюсер кинокомпании Monumental Михаил Шлихт.

«Я предлагал текст одной кинокомпании, но у нас с ними возникло недопонимание, и в итоге я просто написал книгу. После этого появилось немало желающих ее экранизировать, в их числе — российская студия Yellow, Black and White. Она купила права на создание русскоязычного фильма. Следовательно, сейчас параллельно идет работа над двумя экранизациями «КваZи». Правда, есть мысли по поводу возможной кооперации этих проектов. Посмотрим», — поделился подробностями Лукьяненко.

Действие романа разворачивается в постапокалиптическом будущем, где существуют люди, зомби и квази. Квази — новая разумная форма жизни, в которой воплощаются некоторые из восставших мертвецов. Люди состоят в непростых отношениях с квази, однако убийство вынуждает полицейских из противоборствующих миров объединиться для расследования.

«Книга оказалась популярной не только у нас, она была хорошо принята и в Германии. Собственно, поэтому и было решено делать экранизацию для зарубежной аудитории», — отметил писатель-фантаст.

Вторая часть романа «КваZи» будет издана осенью 2018 года под названием «Кайнозой». По рассказу Лукьяненко, продолжение романа «тоже хотят издавать в Германии».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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