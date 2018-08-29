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Голикова заявила о подготовке поправок в НК для привязки льгот к возрасту

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
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Правительство России готовит законопроект по внесению изменений в Налоговый кодекс (НК), чтобы привязать льготы к возрасту, а не к статусу пенсионера, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 1».

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По ее словам, законопроект «установит не термин «пенсионный возраст» <…>, а конкретный возраст, как это было, 55 и 60 лет, и по этому возрасту будут предоставляться соответствующие льготы».

Также Голикова отметила, что будут сформулированы предложения по льготам от регионов.

Вице-премьер отметила, что региональные власти «готовы до 24 сентября, а может быть, и даже раньше принять собственные решения по тому набору льгот, с таким же подходом возрастным, а не термином «пенсионный возраст», с тем, чтобы эти льготы сохранились именно по возрасту».

В среду, 29 августа, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам по вопросу пенсионных изменений. Среди прочего президент предложил ряд мер, которые позволят максимально смягчить принимаемые решения, в том числе сохранить все действующие льготы по налогам на недвижимость и землю до завершения преобразований в пенсионной системе.

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