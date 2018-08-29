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Журналист решил попробовать кухни всех стран мира не покидая Нью-Йорк

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Журналист решил попробовать блюда всех народов мира, не покидая свой город. За два года Майкл Джордж из Нью-Йорка оценил национальные кухни 114 стран.

Об эксперименте гурман рассказывает в своем блоге «Майк Джордж ест весь мир». Журналист выкладывает фото еды и рассказывает подписчикам, что это такое.

Идея пришла мужчине в голову, когда он случайно оказался в узбекском ресторане. Пока что Майкла больше всего впечатлили кухни Бутана, Бельгии и Филиппин.

Побывал он и в русском ресторане, где попробовал борщ, пельмени и водку.

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