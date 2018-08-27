Прямой эфир

Сожженные деревни Брянской области включены в национальный архив

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Национальный архив «Живая деревня» пополнился сотней деревень Брянской области, сожженных в годы Великой Отечественной войны. Среди них Хацунь и Борятино. Мемориальный проект фонда «Наша память» представляет собой базу данных и интерактивную карту по адресу живаядеревня.рф

Всего на территории СССР было разрушено 1 710 городов и более 70 тыс. сел и деревень, отмечает интернет-газета «Брянские новости».

Напомним, 16 августа 1941 года был создан Брянский фронт, на который возлагалась ответственная задача — прикрыть московский стратегический район с юго-запада и не допустить прорыва танковой группы Гудериана к столице.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Артиллерийские снаряды обезвредили в Брянской области
Останки погибшего под Брянском красноармейца переданы в Астрахань

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017