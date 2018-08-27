Сожженные деревни Брянской области включены в национальный архив

Национальный архив «Живая деревня» пополнился сотней деревень Брянской области, сожженных в годы Великой Отечественной войны. Среди них Хацунь и Борятино. Мемориальный проект фонда «Наша память» представляет собой базу данных и интерактивную карту по адресу живаядеревня.рф

Всего на территории СССР было разрушено 1 710 городов и более 70 тыс. сел и деревень, отмечает интернет-газета «Брянские новости».

Напомним, 16 августа 1941 года был создан Брянский фронт, на который возлагалась ответственная задача — прикрыть московский стратегический район с юго-запада и не допустить прорыва танковой группы Гудериана к столице.