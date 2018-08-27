Додон осудил протесты против правительства Молдавии

Президент Молдавии Игорь Додон осудил протесты, которые провели оппозиционные партии в Кишиневе. По мнению главы государства, такие выступления опасны для республики.

«То, что партии сегодня (26 августа. — Ред.) делали на площади Великого национального собрания — позорно для демократии. <…> Для страны опасно то, что эти ненависть и хаос могут перейти с улиц в парламент. Действительно, после сегодняшнего дня гражданам будет проще отделить зерна от плевел на предстоящих парламентских выборах», — написал Додон на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что «никто не имеет морального права использовать людей для продвижения своих политических интересов». Президент республики назвал позором «нелицеприятные ситуации, возникающие в молдавской политике» и возложил за них вину на «тех, кто был у власти с 2009 года и по сей день».

26 августа в центре Кишинева прошел митинг. Шествие организовали партия «Платформа Достоинство и правда» (PDA), либерально-демократическая партия и «Действие и солидарность».

Протестующие приняли резолюцию, в которой требуют отставки правительства премьер-министра Молдавии Павла Филипа и призывают отменить закон о налоговой амнистии и прекратить политическое преследование оппозиции.