Как мы помним, Дональд Трамп обещал, что после его победы на выборах Америка будет вести за собой мир не принуждением, а исключительно личным примером. Однако сейчас главную роль в международных делах по-прежнему играет именно метод принуждения, причем теперь он распространяется уже не только на врагов и конкурентов, но и на союзников.

Многие аналитики полагают, что Вашингтон переоценивает свои силы и возможности, что чревато появлением значительных проблем в будущем. Есть и такие, кто напоминает о причинах заката прошлых империй и предостерегает от повторения их ошибок.

Состояние эйфории чрезвычайно опасно при принятии важнейших геополитических решений, но именно в этом состоянии оказались правящие элиты США после распада СССР.

Так случилось, что именно Россия, причем не по своей воле, оказалась на передовой внутриполитической борьбы в США, накал которой нарастает с каждым днем. Можно без преувеличения сказать, что сегодня против России ведутся полномасштабные экономические, политические и информационные войны. Также значительно возрастают расходы на модернизацию конвенциальных и ядерных сил, создание систем ПРО, разработку новых видов кибервооружений и так далее.

Если посмотреть на список российских «грехов», которые приводятся в качестве причин для всех этих действий, то постоянно перечисляются следующие: Крым, Украина, Сирия, Скрипали и вмешательство в выборы.

Однако отметим, что корни нынешней конфронтации следует искать еще во временах до крушения СССР.

Дело в том, что начиная с 1988 года в Москву с разными целями приезжало большое количество американских делегаций, включая членов конгресса, бизнесменов, международных экспертов и других. Особую активность проявляли группы, организованные одним из наиболее известных идеологов правого крыла Республиканской партии, основателем фонда Heritage Полом Вайриком.

Пол был ярым антикоммунистом, но почувствовав, что КПСС сдает позиции, он одним из первых предсказал неизбежность развала СССР. Вайрик также подготовил всеобъемлющий проект интеграции России в западный альянс, включающий экономическую помощь для перехода от плановой к рыночной экономике, вступление России в НАТО и создание новой системы безопасности, включающей Северную Америку, Европу и Россию.

Будучи вхож в Белый дом, он лично представил этот проект президенту Бушу-старшему еще до путча 1991 года. Как мне потом рассказывал Пол, Буш проявил к этому большой интерес и в последствие даже публично высказал идею создания новой дуги безопасности от Ванкувера до Владивостока.

Затем проект был передан на рассмотрение Совета национальной безопасности, в котором за СССР отвечала Кондолиза Райс. С кем еще она обсуждала эту идею, неизвестно, но ответ пришел отрицательный. В результате Буш потерял к этому интерес, а затем год спустя он вообще проиграл выборы Клинтону, и начался процесс неуклонного ухудшения отношений России и США.

Последовало расширение НАТО, бомбежки Югославии, выход США из договора ПРО, «крестовый поход» продвижения демократии, цветные революции на постсоветском пространстве и многое другое, включая вмешательство в российские выборы 1996 года.

Был еще короткий момент надежды на улучшение отношений после теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, после которого Россия оказала Америке помощь, превышающую по объему таковую от всех союзников США.

К сожалению, последующие призывы Владимира Путина повторить попытку создания военно-политического альянса с Вашингтоном также были отвергнуты.

Затем последовала знаменитая мюнхенская речь Путина в 2007 году, где он с горечью заявил, что Америке нужны не друзья и партнеры, а вассалы. Этого ему простить не могли, и в результате начался процесс демонизации российского президента, продолжающийся с нарастающей силой до настоящего времени.

Патрик Бьюкенан, бывший директор отдела коммуникаций в команде Рейгана, задается вопросом: каковы причины ненависти к России и Путину, по накалу превышающую таковую по отношению к СССР, представлявшему гораздо более серьезную угрозу безопасности и интересам США?

По мнению Бьюкенана, Запад неправомерно обвиняет Путина в агрессивности, поскольку его действия являются объяснимой и вполне адекватной реакцией на провокации извне. Он подчеркивает, что «страна Пушкина, Толстого, Солженицына и православной церкви является нашим естественным союзником».

По мнению многих экспертов, главные силы, отвергающие идею альянса с Россией, — это военно-промышленный комплекс, идеологи однополярного мира, а также традиционные русофобские круги на Западе. Сейчас к ним присоединились левые и неолибералы, обвиняющие Путина в поражении их кандидата Хиллари Клинтон.

В то же время с точки зрения истеблишмента лидирующая роль Америки в мире это не только ее право, но и обязанность, и хотя Трамп продолжает говорить о необходимости нормализовать отношения с Россией, становится всё более очевидно, что сделать ему это вряд ли удастся.

В таком случае ответственность за предотвращение сползания мира к катастрофе ложится на представителей американских и российских общественных организаций, деятелей науки, культуры и образования, бизнесменов и отдельных активистов. Нужны совместные усилия для поиска выхода из этого, пожалуй, самого опасного кризиса XXI столетия.

Автор — президент Американского университета в Москве

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