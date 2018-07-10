Огромного гребнистого крокодила поймали в Австралии после восьми лет попыток схватить рептилию. Об этом пишет The Daily Telegraph.

Поселили гигантского хищника весом около 600 кг и длиной порядка 5 м на крокодиловой ферме, чтобы обезопасить людей. По оценке ветеринара, рептилии примерно 60 лет.

«Мы перепробовали все способы за эти годы, его было очень непросто схватить. Мы в восторге, учитывая размеры рептилии и возраст. За это мы даже его уважаем», — цитирует телеканал «360» слова главы операции по отлову крокодила Джона Берка.

На территории Австралии крокодилы в среднем в год убивают двух человек. Популяция их растет с 1970 года, поскольку они были объявлены исчезающим видом и их истребление попало под запрет экологов.

В начале января 2018 года в Сети появилось видео, на котором карликовая собака защищает хозяев от гигантского крокодила в Австралии.