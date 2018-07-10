Федерация футбола Украины заплатит штраф за хорватского тренера Вукоевича

Федерация футбола Украины (ФФУ) поможет члену тренерского штаба сборной Хорватии Огнену Вукоевичу с оплатой штрафа, наложенного Международной федерацией футбола (ФИФА). Об этом сообщил глава ФФУ Андрей Павелко во вторник, 10 июля.

Он также отметил, что ФФУ готова предложить Вукоевичу работу в организации, если он изъявит желание, сообщает телеканал «112».

Павелко назвал поступок Вукоевича «очень патриотичным». По его мнению, таким образом он продемонстрировал любовь к Украине, и никакой политики в высказывании нет.

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида и член делегации команды Огнен Вукоевич оказались в центре скандала после публикации ролика, где футболист выкрикивает лозунг «Слава Украине», а тренер посвящает победу над Россией в четвертьфинале ЧМ-2018 Украине и киевскому «Динамо» (встреча завершилась со счетом 2:2, 3:4 по пенальти).

На поступок хорватов обратили внимание представители ФИФА. Виде вынесли предупреждение за неспортивное поведение, а Вукоевича оштрафовали на $15 тыс.

Кроме того, Хорватский футбольный союз (HNS) решил вывести Вукоевича из состава делегации национальной команды. Вида же сумел избежать наказания со стороны HNS.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter