В сборной Хорватии попросили у россиян прощения за лозунг «Слава Украине»
Скаут сборной Хорватии Огнен Вукоевич принес извинения россиянам за свое высказывание после четвертьфинальной встречи на ЧМ-2018 с командой России.
После матча 7 июля, закончившегося победой Хорватии, Вукоевич и защитник Домагой Вида записали видеообращение, в котором прозвучал лозунг «Слава Украине».
Футболист получил за высказывание предупреждение от ФИФА, а специалист был отстранен от работы решением Хорватского футбольного союза.
Вукоевич отметил, что своим высказыванием он хотел поблагодарить за поддержку украинцев и свой бывший клуб — киевское «Динамо», передает «Газета.ру».
«Но я понимаю, что эти слова могли быть поняты по-другому. В этой связи хочу извиниться и попросить прощения у российской публики, если мои заявления были расценены именно так», — приводит слова Вукоевича издание Vecernji List.
ФИФА оштрафовала Огнена Вукоевича на 15 тыс. швейцарских франков за неспортивное поведение и вынесла предупреждение Домагою Виде.