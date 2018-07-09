В сборной Хорватии попросили у россиян прощения за лозунг «Слава Украине»

Скаут сборной Хорватии Огнен Вукоевич принес извинения россиянам за свое высказывание после четвертьфинальной встречи на ЧМ-2018 с командой России.

После матча 7 июля, закончившегося победой Хорватии, Вукоевич и защитник Домагой Вида записали видеообращение, в котором прозвучал лозунг «Слава Украине».

Футболист получил за высказывание предупреждение от ФИФА, а специалист был отстранен от работы решением Хорватского футбольного союза.

Вукоевич отметил, что своим высказыванием он хотел поблагодарить за поддержку украинцев и свой бывший клуб — киевское «Динамо», передает «Газета.ру».

«Но я понимаю, что эти слова могли быть поняты по-другому. В этой связи хочу извиниться и попросить прощения у российской публики, если мои заявления были расценены именно так», — приводит слова Вукоевича издание Vecernji List.

ФИФА оштрафовала Огнена Вукоевича на 15 тыс. швейцарских франков за неспортивное поведение и вынесла предупреждение Домагою Виде.