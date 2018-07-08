Хорватский футбольный союз сделал заявление по инциденту с Видой‍

Хорватский футбольный союз (HNS) призвал игроков национальной сборной воздержаться от заявлений с политическим подтекстом. Такое заявление было сделано после скандала из-за видеозаписи, на которой защитник команды Домагой Вида и экс-полузащитник Огнен Вукоевич произносят лозунг «Слава Украине» после победы в матче ЧМ-2018 над россиянами.

«HNS предупредил Виду и Вукоевича, а также других представителей команды, что им следует воздержаться от любых высказываний, которые могут быть интерпретированы в политическом контексте», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте союза 8 июля.

При этом в союзе отметили, что в случае Виды и Вукоевича эти слова были связаны «исключительно с многочисленной поддержкой, полученной с Украины». Оба футболиста в прошлом играли за киевский футбольный клуб «Динамо».

Видео, записанное хорватскими футболистами после матча с россиянами, вызвало широкий общественный резонанс. Позже спортсмены заявили, что это была лишь шутка.

Несмотря на это, Международная федерация футбола (ФИФА) вынесла предупреждение защитнику сборной Хорватии Домагою Виде за неспортивное поведение.

Встреча сборных России и Хорватии, прошедшая 7 июля на стадионе «Фишт» в Сочи, завершилась победой хорватов в серии пенальти со счетом 4:3. Перед этим 120 минут игрового времени матча закончились со счетом 2:2.