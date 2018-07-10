Вице-президент киевского «Динамо» не стал комментировать отстранение Вукоевича

Вице-президент киевского «Динамо» Алексей Семененко не стал комментировать решение Хорватского футбольного союза (HNS), который ранее отстранил помощника тренера футбольной сборной страны и украинского клуба Огнена Вукоевича от работы на чемпионате мира из-за видео, в котором он и защитник Домагой Вида выкрикивают лозунг «Слава Украине».

Выслушав вопрос, Семененко ничего не ответил и повесил трубку, сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее член хорватской делегации Вукоевич и защитник команды Вида выложили видео, в котором заявили, что посвящают победу над сборной России в четвертьфинале чемпионата мира Украине и киевскому «Динамо».

Еще одно видео, где Вида рядом с бывшим нападающим ЦСКА Ивицей Оличем пьет пиво и опять повторяет «Слава Украине», а затем добавляет: «Белград в огне», появилось накануне.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) вынесла Виде предупреждение за неспортивное поведение, а Вукоевича оштрафовала на $15 тыс.