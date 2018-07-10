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Появилось еще одно видео с восхваляющим Украину хорватским футболистом

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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В Сети появилось еще одно видео, на котором защитник сборной Хорватии Домагой Вида скандирует лозунг «Слава Украине».

На записи Вида сидит с бутылкой пива в компании бывшего нападающего ЦСКА Ивицы Олича. Защитник, помимо слов «Слава Украине», произносит фразу «Белград в огне».

Он поясняет, что так называется кафе в Киеве, где он «хорошо проводил время». Вида передает привет некоему Йовану, после чего просит Олича сделать то же самое, пишет газета «Спорт-Экспресс».

После этого хорватский защитник начинает петь песню Томы Здравковича «Кафе-бар — наша судьба».

Когда было снято видео, неизвестно, однако Олич, который входит в тренерский штаб сборной Хорватии, одет в олимпийку со своими инициалами. В ней тренер появлялся на матчах чемпионата мира. По всей видимости, отмечает издание, Вида снял ролик после победы над сборной России в четвертьфинальном матче.

Ранее Вида и скаут команды Огнен Вукоевич оказались в центре скандала из-за ролика, в котором они скандируют «Слава Украине» и посвящают победу над сборной России в 1/4 финала ЧМ-2018 Украине и киевскому «Динамо».

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Поступок хорватов вызвал широкий резонанс и осуждение со стороны болельщиков. Инцидентом заинтересовались и представители Международной федерации футбола (ФИФА). В частности, Виде вынесли предупреждение за неспортивное поведение, а Вукоевич оштрафован на $15 тыс.

В свою очередь Хорватский футбольный союз (HNS) извинился перед Россией за поступок игрока и тренера. Вукоевич был выведен из состава национальной команды. При этом о применении каких-либо санкций в отношении Виды в сообщении HNS не указывалось.

Матч 1/4 финала между сборными России и Хорватии прошел 7 июля на стадионе «Фишт» в Сочи. Основное и дополнительное время завершилось вничью, поэтому для определения победителя была назначена серия пенальти, где удачливее оказались хорваты (4:3).

В полуфинале мирового первенства балканская команда сыграет со сборной Англии. Встреча пройдет 11 июля на стадионе «Лужники» в Москве.

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