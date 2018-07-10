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Депутаты Верховной рады болели за Россию в матче с Хорватией

Украинские политики призвали не обращать внимания на послематчевое заявление хорватского футболиста Домагоя Виды
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Россия проводит чемпионат мира по футболу на высочайшем уровне. Об этом заявили опрошенные «Известиями» депутаты Верховной рады, отметив достойное выступление российской сборной. Украинские парламентарии рассказали, что во время матча 1/4 финала болели за команду РФ. По их словам, не стоит обращать внимания на высказывания хорватского защитника Домагоя Виды, который заявил, что посвятил победу Украине.

На ЧМ-2018, который проходит в России с 14 июня по 15 июля, российская сборная показала лучший результат в своей современной истории, дойдя до четвертьфинала, где лишь в серии пенальти уступила хорватам. После матча хорватский защитник Домагой Вида и бывший игроком сборной Хорватии Огнен Вукоевич опубликовали видео, в котором заявили, что победа их команды посвящена Украине. Сам Вида прокричал лозунг украинских националистов «Слава Украине».

Опрошенные «Известиями» депутаты Верховной рады заявили, что не стоит обращать внимания на подобные высказывания — они не смогут испортить футбольный праздник, который дарит миру Россия.

— Разные люди делают конкретные заявления по разным мотивам. Кто-то за деньги, кто-то — потому что ему нравится украинская девушка. Поэтому на это не надо обращать внимание. Россия проводит красивый фестиваль спорта. Сборная РФ достигла высокого результата. Я смотрел и болел за российскую команду. Мы радовались, что впервые за очень долгое время Россия вышла в 1/4 финала чемпионата мира. В серии пенальти российским футболистам просто не повезло — это лотерея, — сказал «Известиям» украинский депутат Евгений Балицкий.

Депутат Верховной рады Татьяна Бахтеева в беседе с «Известиями» отметила, что игра между сборными России и Хорватии была одной из лучших на этом чемпионате мира.

— Нервы и эмоции — не описать. Очень жаль, что так закончился матч, ведь российская команда играла лучше. Хотелось, чтобы игра закончилась со счетом 1:0. Гол Дениса Черышева был потрясающим. Россияне достойно выступили, я болела за РФ — хотелось, чтобы команда прошла дальше. Российские футболисты играли красиво и отдали все силы на поле. Россия вновь показала, что умеет проводить крупные спортивные мероприятия. Это спортивная, футбольная страна, — сказала Татьяна Бахтеева.

По ее словам, не стоит обращать внимание на заявления хорватских спортсменов, а в спорт ни при каких условиях не надо вмешивать политику.

Чемпионат мира по футболу в России проходит в 11 российских городах на 12 футбольных аренах. В число городов-организаторов турнира входят Москва (матчи проводятся на стадионе московского «Спартака» и на арене «Лужники»), Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Самара, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Калининград, Волгоград и Саранск.

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