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В Кремле оценили вклад Джонсона в развитие отношений с Россией

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Фото: Global Look Press/Kyle Mazza
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В Кремле оценили вклад ушедшего в отставку британского министра иностранных дел Бориса Джонсона в развитие отношений с Россией.

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«К сожалению, этот вклад Бориса Джонсона в развитие британо-российских отношений можно оценить как весьма и весьма скромный, если не сказать большего», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

Он добавил, что, по мнению российского лидера Владимира Путина, «эту страницу нужно переворачивать». 

Песков также сказал, что в Кремле ждут «политического просветления» Лондона, вразумительных объяснений по ситуации в Солсбери и последовавшим за ней инциденте в Эймсбери.

Борис Джонсон подал в отставку с поста главы британского МИДа 9 июля на фоне разногласий с премьер-министром Терезой Мэй о сценарии Brexit. Внешнеполитическое ведомство он возглавлял с лета 2016 года. На место Джонсона назначили экс-министра здравоохранения Джереми Ханта.

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