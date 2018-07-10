В Кремле оценили вклад Джонсона в развитие отношений с Россией

В Кремле оценили вклад ушедшего в отставку британского министра иностранных дел Бориса Джонсона в развитие отношений с Россией.

«К сожалению, этот вклад Бориса Джонсона в развитие британо-российских отношений можно оценить как весьма и весьма скромный, если не сказать большего», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что, по мнению российского лидера Владимира Путина, «эту страницу нужно переворачивать».

Песков также сказал, что в Кремле ждут «политического просветления» Лондона, вразумительных объяснений по ситуации в Солсбери и последовавшим за ней инциденте в Эймсбери.

Борис Джонсон подал в отставку с поста главы британского МИДа 9 июля на фоне разногласий с премьер-министром Терезой Мэй о сценарии Brexit. Внешнеполитическое ведомство он возглавлял с лета 2016 года. На место Джонсона назначили экс-министра здравоохранения Джереми Ханта.