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Пушков рассказал о будущем британской дипломатии после ухода Джонсона

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Российский сенатор Алексей Пушков предположил, как скажется смена министра иностранных дел Великобритании на отношениях королевства с Россией.

Борис Джонсон подал в отставку с поста главы британского МИДа 9 июля на фоне разногласий с премьер-министром Терезой Мэй о сценарии выхода Великобритании из Евросоюза. Внешнеполитическое ведомство он возглавлял с лета 2016 года.

Ранее 6 июня в ходе консультации членов кабинета министров была принята стратегия смягчения процедуры Brexit и сохранения отношений с европейскими странами. Однако, по мнению Джонсона, такой сценарий приведет Великобританию «к статусу колонии» и королевство потеряет выгоды от сделки, которую экс-министр назвал «умирающей мечтой».

На пост главы внешнеполитического ведомства назначен экс-министр здравоохранения Джереми Хант.

Великобритания выйдет из состава Евросоюза 29 марта 2019 года. Затем наступит переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.  

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