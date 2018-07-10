Пушков рассказал о будущем британской дипломатии после ухода Джонсона

Российский сенатор Алексей Пушков предположил, как скажется смена министра иностранных дел Великобритании на отношениях королевства с Россией.

С уходом Бориса Джонсона в британском Форин Офисе мало что изменится, особенно касательно России. Разве что прическа главы МИД Британии. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 9 июля 2018 г.

Борис Джонсон подал в отставку с поста главы британского МИДа 9 июля на фоне разногласий с премьер-министром Терезой Мэй о сценарии выхода Великобритании из Евросоюза. Внешнеполитическое ведомство он возглавлял с лета 2016 года.

Ранее 6 июня в ходе консультации членов кабинета министров была принята стратегия смягчения процедуры Brexit и сохранения отношений с европейскими странами. Однако, по мнению Джонсона, такой сценарий приведет Великобританию «к статусу колонии» и королевство потеряет выгоды от сделки, которую экс-министр назвал «умирающей мечтой».

На пост главы внешнеполитического ведомства назначен экс-министр здравоохранения Джереми Хант.

Великобритания выйдет из состава Евросоюза 29 марта 2019 года. Затем наступит переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.