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Лондон назвал дату публикации стратегии на переговорах по Brexit

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Фото: REUTERS/Simon Dawson
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Полный вариант (white paper) стратегии правительства Великобритании на переговорах с Евросоюзом об условиях Brexit будет опубликован в четверг, 12 июля. Об этом сообщил официальный представитель британского премьер-министра Терезы Мэй.

Ранее 9 июля Мэй обсудила с канцлером Австрии Себастьяном Курцем ход переговоров по выходу Великобритании из ЕС, проблему миграции и предстоящий саммит НАТО.

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«Премьер-министр рассказала канцлеру о позиции Британии на переговорах по Brexit и сообщила, что Великобритания опубликует white paper по будущим отношениям с Евросоюзом в четверг. Она подчеркнула, что ЕС должен серьезно изучить это предложение», — приводит агентство «РИА Новости» заявление представителя премьера.

Британские власти неоднократно подвергались критике со стороны общественности за нежелание публиковать официальный документ о целях переговоров с ЕС и положениях Brexit. Основные направления были согласованы на консультации членов кабинета министров 6 июня, результатом стала стратегия смягчения процедуры выхода из ЕС и сохранения отношений с европейскими странами.

На фоне такого решения сторонники жесткого сценария выхода — глава британского МИДа Борис Джонсон и министр по делам Brexit Дэвид Дэвис — заявили о сложении своих полномочий, что «несколько удивило» Терезу Мэй. Так, Джонсон заявил, что королевство «движется к статусу колонии», теряя выгоды от выхода из ЕС. Сам Brexit он назвал «умирающей мечтой». Преемники министров уже назначены.

В Европейском совете надеются на отказ Великобритании от Brexit на фоне отставок министров.

Великобритания выйдет из состава Евросоюза 29 марта 2019 года. Затем наступит переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.  

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