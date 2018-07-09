Мэй шокирована сообщением о смерти пострадавшей в Эймсбери женщины

Премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что потрясена кончиной женщины, пострадавшей в городе Эймсбери.

«Я потрясена и шокирована сообщением о смерти Доун Стерджесс… Выражаю соболезнования ее семье и близким», — написала она в своем Twitter.

30 июня женщина и мужчина были найдены без сознания в одном из домов в Эймсбери. По данным британской полиции, в их организмах найдены следы того же нервно-паралитического вещества, от которого пострадали британский шпион и бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в Солсбери. В британском МВД настаивают, что инцидент не связан с покушением на Скрипалей.

8 июля женщина скончалась. Скотленд-Ярд завел уголовное дело об убийстве. Состояние еще одного пострадавшего, Чарльза Роули, остается критическим.