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Мэй шокирована сообщением о смерти пострадавшей в Эймсбери женщины

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Премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что потрясена кончиной женщины, пострадавшей в городе Эймсбери.

«Мы сталкиваемся с извращенной логикой ОЗХО»
Постоянный представитель России при ОЗХО и посол в Нидерландах Александр Шульгин — об инциденте в Эймсбери, реформировании организации и сотрудничестве с Великобританией

«Я потрясена и шокирована сообщением о смерти Доун Стерджесс… Выражаю соболезнования ее семье и близким», — написала она в своем Twitter

30 июня женщина и мужчина были найдены без сознания в одном из домов в Эймсбери. По данным британской полиции, в их организмах найдены следы того же нервно-паралитического вещества, от которого пострадали британский шпион и бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в Солсбери. В британском МВД настаивают, что инцидент не связан с покушением на Скрипалей.

8 июля женщина скончалась. Скотленд-Ярд завел уголовное дело об убийстве. Состояние еще одного пострадавшего, Чарльза Роули, остается критическим.

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