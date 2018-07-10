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Новый глава МИД Британии высказался по «делу Скрипалей»

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Фото: Global Look Press/Gustavo Valiente
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Новый глава министерства иностранных дел Великобритании Джереми Хант считает важной роль своего предшественника Бориса Джонсона в формировании реакции на отравление британского шпиона и бывшего сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Об этом он заявил в интервью телеканалу Skynews

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Министр также поблагодарил Джонсона за работу и назвал его «одной из выдающихся сил» политики королевства.

Хант отметил, что будет поддерживать британского премьер-министра Терезу Мэй и стратегию «мягкого» выхода страны из Евросоюза. 

«Часть этого — сильная, уверенная в себе, глобально ориентированная Британия. Это время, когда мир смотрит на нас как на страну, думая, какой страной мы будем после Brexit», — добавил он.

Ранее, 6 июня, в ходе консультации членов кабинета министров была принята стратегия смягчения процедуры Brexit и сохранения отношений с европейскими странами. На фоне такого решения сторонники «жесткого» сценария выхода — Борис Джонсон и министр по делам Brexit Дэвид Дэвис — заявили о сложении своих полномочий, что «несколько удивило» Мэй. Так, Джонсон заявил, что королевство «движется к статусу колонии», теряя выгоды от выхода из ЕС. Сам Brexit он назвал «умирающей мечтой».

Великобритания выйдет из состава Евросоюза 29 марта 2019 года. Затем наступит переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.

Cергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в парке Солсбери 4 марта. После длительного лечения они пришли в себя, к настоящему моменту оба выписаны из больницы. После инцидента Лондон заявил, что они могли быть отравлены нервно-паралитическим веществом А234 (класс «Новичок»), и бездоказательно обвинил Россию в причастности к произошедшему. При этом Джонсон был одним из первых, кто выступил с такими обвинениями. Москва неоднократно говорила, что не имеет отношения к случившемуся, и настаивала на объективном расследовании инцидента.

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