Ковитиди сочла смену главы британского МИД «причесыванием» наследия Джонсона

Член комитета Совфеда по обороне и безопасности Ольга Ковитиди в интервью порталу iz.ru заявила, что отставка главы МИД Великобритании Бориса Джонсона связана с исправлением внешнеполитического курса королевства.

Об увольнении Джонсона стало известно 9 июля. Его преемником стал экс-министр здравоохранения и соцзащиты Британии Джереми Хант.

«Отставка закономерна. О необходимости скоординировать и корректно «причесать» взбалмошные и непоследовательные высказывания главы внешнеполитического ведомства Великобритании Бориса Джонсона, ярого сторонника ужесточения санкций против России в связи с событиями в Крыму, предсказывавшего всем нам перспективу нации-изгоя, при этом называвшего себя русофилом, говорили далеко за пределами Соединенного Королевства», — сказала Ковитиди.

По ее мнению, внешнеполитический курс Великобритании переживает кризис.

«Безумное сравнение, высказанное Джонсоном о чемпионате мира по футболу 2018 года, проходящем в России, с Олимпиадой 1936 года в Берлине под эгидой фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера, после которого по сей день России никто не принес извинения, свидетельствует о системном кризисе всего внешнеполитического курса затуманенного разума туманного Альбиона, отравленного антироссийской истерией», — отметила сенатор.

Джонсон возглавлял МИД Великобритании с 2016 года, причиной его отставки названы разногласия с главой правительства по поводу отношений между Лондоном и Брюсселем после Brexit. В июне основные направления выхода Британии из ЕС были согласованы на консультации членов кабинета министров, результатом стала стратегия смягчения процедуры выхода из ЕС и сохранения отношений с европейскими странами. После этого сторонник «жесткого» сценария Джонсон заявил о сложении своих полномочий и отметил, что королевство «движется к статусу колонии», теряя выгоды от выхода из ЕС. Сам Brexit он назвал «умирающей мечтой».

Великобритания выйдет из состава Евросоюза 29 марта 2019 года. Затем наступит переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.