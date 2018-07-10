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Британский МИД возглавил бывший глава минздрава Джереми Хант

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Бывший министр здравоохранения и социальной защиты Великобритании Джереми Хант назначен на пост главы британского МИДа. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра королевства Терезы Мэй на странице в Twitter.

На посту главы британской дипломатии Хант сменил Бориса Джонсона, объявившего об отставке в понедельник, 9 июля.

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Причины отставки Джонсона

Борис Джонсон возглавлял МИД Великобритании с 2016 года, причиной его отставки названы разногласия с главой правительства по поводу отношений между Лондоном и Брюсселем после Brexit.

В июне основные направления выхода Британии из ЕС были согласованы на консультации членов кабинета министров, результатом стала стратегия смягчения процедуры выхода из ЕС и сохранения отношений с европейскими странами.

После этого сторонник «жесткого» сценария Борис Джонсон заявил о сложении своих полномочий. Дипломат отметил, что королевство «движется к статусу колонии», теряя выгоды от выхода из ЕС. Сам Brexit он назвал «умирающей мечтой».

Экспертное мнение по поводу назначения Джереми Ханта

Как рассказал RT эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, Хант является скорее чиновником, чем политиком.

«Его назначение можно объяснить тем, что на какой-то период времени Терезе Мэй нужен такой министр иностранных дел, который не будет ей ни в чем возражать», — полагает он.

Брутер отметил, что назначение Ханта на пост главы британского МИДа «неоправданно как назначение в перспективе», но имеет смысл, если говорить о сегодняшнем дне.

Как скажется на отношениях Москвы и Лондона отставка Джонсона

Российский сенатор Алексей Пушков высказал мнение, что на отношениях двух стран отставка главы МИД Великобритании не отразится.

«С уходом Бориса Джонсона в британском Форин-офисе мало что изменится, особенно касательно России. Разве что прическа главы МИД Британии», — написал он в Twitter.

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