Эрдоган объявил состав нового правительства Турции

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, переизбранный на новый президентский срок, представил состав нового кабинета министров.

Выборы состоялись 24 июня, Эрдоган победил с результатом 52,59%. С его вступлением в должность в стране официально сменилась форма правления: ранее в апреле 51% турецких граждан проголосовали за переход от парламентско-президентской к президентской форме правления.

Первым в истории Турции вице-президентом назначен Фуат Октай, ранее возглавлявший Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны. Должность премьер-министра в стране упразднена.

Абдулхамит Гюль сохранил за собой пост министра юстиции. На должности министра иностранных дел остался Мевлют Чавушоглу, а на должности главы МВД — Сулейман Сойлу, сообщает ТАСС.

Возглавлять министерство обороны будет экс-глава Генштаба Хулуси Акар. Министром финансов и казначейства назначен Берат Албайрак, ранее возглавлявший министерство энергетики, на этом посту его сменит Фатих Донмез. Главой минторга назначен Рухсар Пекджан.

Эрдоган принес присягу 9 июля, церемония состоялась в парламенте Турции. На торжественном мероприятии присутствовали более 7 тыс. человек, включая президентов, премьер-министров и других высокопоставленных гостей. Российскую делегацию возглавлял премьер-министр Дмитрий Медведев.

Президент РФ Владимир Путин отправил Эрдогану поздравительную телеграмму, а его переизбрание на новый президентский срок назвал свидетельством авторитета турецкого лидера на политической арене.