В Турции сменилась форма правления

С вступлением Реджепа Тайипа Эрдогана в должность президента Турции 9 июля в стране официально сменилась форма государственного правления.

В апреле 2017 года в Турции состоялся референдум, на который был вынесен вопрос перехода от парламентской к президентской форме правления. В итоге более половины турецких граждан поддержали инициативу.

После инаугурации Эрдогана в Турции была упразднена должность премьер-министра, пишет «Газета.Ру».

Эрдоган победил на президентских выборах, прошедших в Турции 24 июня, с результатом 52,59%.