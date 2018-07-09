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В Турции сменилась форма правления

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Фото: Kayhan Ozer/Presidential Palace/Handout via REUTERS
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С вступлением Реджепа Тайипа Эрдогана в должность президента Турции 9 июля в стране официально сменилась форма государственного правления.

В апреле 2017 года в Турции состоялся референдум, на который был вынесен вопрос перехода от парламентской к президентской форме правления. В итоге более половины турецких граждан поддержали инициативу.

После инаугурации Эрдогана в Турции была упразднена должность премьер-министра, пишет «Газета.Ру».

Эрдоган победил на президентских выборах, прошедших в Турции 24 июня, с результатом 52,59%.

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