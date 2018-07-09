Эрдоган принес присягу президента Турции

Реджеп Тайип Эрдоган принес присягу по случаю вступления в должность президента Турции, сообщает 9 июля Reuters.

«Как президент, я клянусь честью и совестью перед великим турецким народом и историей работать изо всех сил, чтобы защищать и приумножать славу и честь Турции», — приводит агентство отрывок из текста присяги.

Церемония прошла в парламенте Турции. В понедельник вечером в президентском дворце начнется торжественная церемония инаугурации с участием более 7 тыс. гостей, включая 50 президентов, премьер-министров и других высокопоставленных гостей.

Российскую делегацию на церемонии инаугурации президента Турции возглавит премьер-министр Дмитрий Медведев.

Эрдоган победил на президентских выборах, прошедших в Турции 24 июня, с результатом 52,59%. В апреле 2017 года 51% населения Турции проголосовал за переход к президентской форме правления.