В Стамбуле всё спокойно

Реджеп Тайип Эрдоган, солирующий на турецкой политической арене последние 15 лет, по итогам воскресных выборов переизбран на новый президентский срок. При этом лидер страны получил в свое распоряжение не просто новые пять лет правления и дружественный парламент (его депутатов выбирали одновременно с главой государства), но и практически безграничную власть. Согласно поправкам, которые были одобрены ранее и вступают в силу после нынешних выборов, новая суперпрезидентская система власти делает главу государства практически единоличным правителем. Впрочем, к каким-то кардинальным изменениям внешнеполитического курса Анкары это не приведет: опрошенные «Известиями» эксперты уверены, что в новой роли Реджеп Тайип Эрдоган продолжит умеренно антизападную риторику и сохранит настрой на развитие отношений с Россией.

Официальные итоги прошедших 24 июня президентских и парламентских выборов центризбирком Турции должен объявить в пятницу, однако они вряд ли изменят предварительный расклад. А согласно ему Реджеп Тайип Эрдоган заручился голосами 52,5% избирателей. Ближайший конкурент — оппозиционный кандидат от Республиканской народной партии Мухаррем Индже — был поддержан 30,7% пришедших на голосование. Остальные четыре кандидата набрали менее чем по 10%.

Предсказуемое большинство в парламенте досталось пропрезидентской Партии справедливости и развития (ПСР). При этом сейчас она набрала заметно меньше, чем на выборах три года назад (42,4%). Однако благодаря альянсу с националистической Партией национального движения, неожиданно заручившейся 11,1% голосов, ПСР вполне может рассчитывать на безоблачное правление. Кроме партии власти и ее младшего партнера в 600-местный парламент страны по итогам выборов прошли еще три политические силы: Народно-республиканская партия, Хорошая партия и прокурдская Партия демократии народов.

Несмотря на то что такие итоги свидетельствуют о серьезном расколе в турецком обществе, переизбранный президент Эрдоган назвал победителями выборов «всех и каждого среди моих 81 млн сограждан».

Свою торжественную речь переизбранный глава государства начал с извинений. Он опоздал на выступление перед своими сторонниками в Анкаре, но по крайне уважительной причине. В Стамбуле, где турецкий лидер выступал ранее, в многолюдной толпе пострадал ребенок, и турецкий лидер счел своим долгом задержаться, чтобы поговорить с его семьей.

После этого Реджеп Тайип Эрдоган перешел к обещаниям: «продолжать борьбу с терроризмом», «сделать сирийскую землю более свободной», а также повысить международный престиж Турции.

Однако, с точки зрения экономистов, главные проблемы, стоящие перед страной, заключаются в другом: в этом году лира потеряла больше пятой части своей стоимости, инфляция вместо запланированных 5% достигает 12%, а страна излишне зависит от иностранных инвесторов, обеспокоенных жестким контролем президента над монетарной политикой.

Как именно Реджеп Тайип Эрдоган будет реагировать на эти вызовы, покажет ближайшее пятилетие. Именно до этого срока были продлены президентские полномочия по итогам состоявшегося в апреле 2017 года референдума. Это же голосование — с перевесом всего в 3% голосов — внесло и ряд других важных поправок в привычное политическое устройство страны. Так, после нынешних выборов Турция окончательно становится суперпрезидентской республикой: глава государства отныне наделен правом издавать декреты, равные по юридической силе законам, назначать высшее судебное руководство, а также вице-президентов и членов правительства. А пост премьер-министра, который сам Реджеп Тайип Эрдоган занимал большую часть своего правления (с 2003 по 2014 год), упраздняется за ненадобностью.

Руководитель политического направления Центра по изучению современной Турции Юрий Мавашев уверен, что с переизбранием президента антизападный и антиамериканский внешнеполитический курс Анкары будет продолжен.

— Естественно, будет противостояние — он будет играть между Европой и США. С последними отношения будут только ухудшаться, — сказал эксперт «Известиям».

Он также напомнил, что отношения лидеров двух государств не заладились еще тогда, когда Реджеп Тайип Эрдоган был мэром Стамбула, а нынешний глава Белого дома Дональд Трамп пытался развернуть бизнес в Турции.

С тем, что Турция сохранит антизападный настрой, согласен и эксперт Института востоковедения РАН Ильшат Саетов. Но до определенной степени: «экономика — это ахиллесова пята Эрдогана», а она завязана на торговлю с Евросоюзом и европейские инвестиции, поэтому на полный разрыв, несмотря на недружественную риторику, президент Турции не пойдет.

В краткосрочной перспективе ничего не изменится и в отношениях Турции с Россией. Однако нынешнее относительно безоблачное состояние двусторонних отношений всё же не застраховано от перемен.

— Во времена Эрдогана отношения России с Турцией развиваются зигзагами: то мы дружим, то враждуем, то снова дружим. Эрдоган — своеобразный игрок. Для него остаться у власти — главное, и если сближение с Западом будет способствовать этому, он пойдет на сближение с Западом. Идеологических предпочтений, что Россия лучше для Турции, чем Запад, у него нет, — сказал «Известиям» Ильшат Саетов.