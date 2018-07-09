Минтранс Турции назвал причину аварии на железной дороге

Провал грунта под путями из-за сильных ливней привел к сходу с рельсов нескольких вагонов пассажирского поезда в турецкой провинции Текирдаг. Об этом заявили в министерстве транспорта, судоходства и связи страны.

Ранее турецкие СМИ сообщили о крупной аварии на железной дороге в провинции Текирдаг, в результате которой погибли по меньшей мере десять человек, еще около 80 пострадали. В минтрансе отметили, что спасательная операция продолжается, на месте происшествия работают представители минтранса, МВД, минздрава Турции.

Глава округа сообщил, что раненые были эвакуированы с места происшествия с помощью вертолетов. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже выразил соболезнования семьям погибших.