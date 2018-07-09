Прямой эфир

Число жертв железнодорожной аварии в Турции возросло до 24 человек

0
Фото: REUTERS/Osman Orsal
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Число погибших при сходе с рельсов нескольких вагонов пассажирского поезда в Турции увеличилось до 24 человек.

Как передает телеканал CNN Türk со ссылкой на заместителя премьер-министра Реджепа Акдага, еще 338 человек получили различные травмы.

Пассажирский поезд частично сошел с рельсов на железной дороге в турецкой провинции Текирдаг. По информации минтранса страны, авария произошла в результате провала грунта под путями из-за сильных ливней. Спасательная операция продолжается, на месте происшествия работают представители МВД и минздрава Турции.

Глава округа сообщил, что раненых эвакуировали с места происшествия на вертолетах. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган уже выразил соболезнования семьям погибших.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Шесть вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов в Турции
Минтранс Турции назвал причину аварии на железной дороге

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017