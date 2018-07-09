Число жертв железнодорожной аварии в Турции возросло до 24 человек

Число погибших при сходе с рельсов нескольких вагонов пассажирского поезда в Турции увеличилось до 24 человек.

Как передает телеканал CNN Türk со ссылкой на заместителя премьер-министра Реджепа Акдага, еще 338 человек получили различные травмы.

Пассажирский поезд частично сошел с рельсов на железной дороге в турецкой провинции Текирдаг. По информации минтранса страны, авария произошла в результате провала грунта под путями из-за сильных ливней. Спасательная операция продолжается, на месте происшествия работают представители МВД и минздрава Турции.

Глава округа сообщил, что раненых эвакуировали с места происшествия на вертолетах. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган уже выразил соболезнования семьям погибших.