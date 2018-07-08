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Шесть вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов в Турции

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Фото: Global Look Press/Mert Macit
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Шесть вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов в Турции, передает телеканал CNN Turk. Отмечается, что есть погибшие и раненные. Точное число пострадавших неизвестно.

Поезд шел из Капыкуле в Стамбул. Причина аварии неизвестна. На место происшествия выехали сотрудники экстренных служб.

19 июня стало известно что, на западе Турции в провинции Айдын автобус слетел в кювет и перевернулся, пострадали 45 человек. Экспресс следовал в Стамбул из курортного города Бодрум. В результате аварии пассажиры оказались заблокированы в салоне.

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