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Немецкую авиабомбу уничтожили в Крыму

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Сотрудники ГУ МЧС России по Республике Крым обезвредили немецкую авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны в Джанкойском районе вблизи села Вольное. Взрывоопасный предмет был обнаружен местными жителями в земле на открытой территории.

Находка оказалась бомбой весом 50 кг (SC-50) в боевом состоянии, передает «Крыминформ». Ее извлекли из земли и доставили на полигон. После подрыва было проведено повторное обследование территории.

В начале июня в деревне Щеглынь Пушкиногорского района Псковской области нашли взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны. Для обезвреживания 152-миллиметровой минометной мины привлекалась группа поисково-спасательного отряда областного центра.

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