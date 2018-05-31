Авиабомбу времен войны нашли в Севске Брянской области

В Брянской области саперы обезвредили авиабомбу времен Великой Отечественной войны, обнаруженную на территории Севска. Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России, информация о найденном взрывоопасном предмете поступила на пульт оперативного дежурного 31 мая.

Спасатели напоминают, что к таким находкам ни в коем случае нельзя прикасаться и пытаться предпринимать какие-либо самостоятельные действия. Об этом сообщает NASHBRYANSK.RU.

Ранее авиабомбу обнаружили рыбаки в Хабаровском крае. Снаряд находился на песчаной отмели у острова Дайду. На месте было организовано дежурство полицейских.