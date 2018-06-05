Мину времен войны обнаружили в одной из деревень Псковской области

Утром 4 июня в деревне Щеглынь Пушкиногорского района Псковской области нашли взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны.

Как сообщили «Псковской Ленте Новостей» в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, для обезвреживания 152-миллиметровой минометной мины привлекалась группа поисково-спасательного отряда областного центра.

Ранее авиабомбу обнаружили рыбаки в Хабаровском крае. Снаряд находился на песчаной отмели у острова Дайду. На месте было организовано дежурство полицейских.