Гранату времен ВОВ обезвредили в Тверской области

Взрывотехники обезвредили в Тверской области гранату времен Великой Отечественной войны. МЧС просит местных жителей быть осторожными.

Ручная граната РГД-33 была найдена в городе Бологое. На место вызывали специальную группу аварийно-спасательной службы, которой удалось обезвредить боеприпас. Об этом сообщают «Тверские ведомости».

В МЧС уточнили, что на территории региона в годы войны проходили ожесточенные бои, поэтому до сих пор в Тверской области находят авиабомбы, мины и друге боеприпасы. В связи с этим местным жителям рекомендовано помнить о мерах безопасности и в случае обнаружения боеприпасов звонить в Единую дежурно-диспетчерскую службу.

Ранее авиабомбу обнаружили рыбаки в Хабаровском крае. Снаряд находился на песчаной отмели у острова Дайду. На месте было организовано дежурство полицейских.