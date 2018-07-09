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Велопробег по Оренбургу приурочат к форуму «Евразия»

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В Оренбурге 14 июля стартует велопробег «Евразия: 50 дней до старта». Он будет приурочен к Международному образовательному форуму «Евразия», который продет в регионе с 4 по 10 сентября.

Как отмечает РИА «Оренбуржье», во главе колонны поедет вице-премьер по внутренней политике Вера Баширова. Кроме того, в спортивной акции примут участие лидеры и активисты молодежных организаций, а присоединиться может любой желающий.

Каждый участник получит деревянный значок «Евразия» и бумажного белого голубя — символ мира. В конечном пункте пробега участники разместят голубей на дереве «Евразии».

Портал iz.ru ранее сообщал о том, что в Симферополе состоялся массовый велопробег, посвященный Дню России.

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