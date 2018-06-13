Почти 50 тыс. человек приняли участие в праздновании Дня России в Крыму

В общей сложности в праздновании Дня России на территории Крыма приняли участие 49 тыс. человек, из них 16 тыс. человек отметили праздник в Симферополе. Об этом сегодня, 13 июня, сообщает пресс-служба министерства внутренней политики, информации и связи республики

В столице республики празднества начались еще 7 июня, а 12 июня практически весь город превратился в праздничную площадку. В этот день были организованы различные квесты, акции, спортивные мероприятия, ярмарка, выставка и многое другое. Также по городу прокатился масштабный велопробег, сообщает ИА «Крыминформ».

Помимо этого, россияне из различных регионов страны отметили праздник автомобильным пробегом через Крымский мост. Колонна стартовала в поселке Веселовка и завершила пробег в Керчи, проехав 70 км. По прибытии участники возложили цветы к Мемориалу воинской славы и памяти павших в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками на горе Митридат.

В завершении вечера состоялся большой праздничный концерт на площади имени Ленина и фейервек.