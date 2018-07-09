Кремль не располагает данными о прилете самолета Ким Чен Ына во Владивосток

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о том, что личный самолет лидера КНДР Ким Чен Ына заметили во Владивостоке.

В понедельник, 9 июля, южнокорейское агентство Yonhap заявило, что борт находился в аэропорту города около трех часов, а затем вылетел в Пхеньян.

Отвечая на вопрос журналистов, предположивших, что на самолете в Россию могли прилететь дипломаты, Песков отметил, что ничего не может сказать по этому вопросу.

«У нас нет никакой информации», — отметил пресс-секретарь главы государства.

В июле стало известно, президент России Владимир Путин направил приглашение Ким Чен Ыну посетить Россию. Пхеньян пока официального ответа не дал.