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Кремль не располагает данными о прилете самолета Ким Чен Ына во Владивосток

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Фото: commons.wikimedia.org
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о том, что личный самолет лидера КНДР Ким Чен Ына заметили во Владивостоке.

В понедельник, 9 июля, южнокорейское агентство Yonhap заявило, что борт находился в аэропорту города около трех часов, а затем вылетел в Пхеньян.

Отвечая на вопрос журналистов, предположивших, что на самолете в Россию могли прилететь дипломаты, Песков отметил, что ничего не может сказать по этому вопросу.

«У нас нет никакой информации», — отметил пресс-секретарь главы государства.

В июле стало известно, президент России Владимир Путин направил приглашение Ким Чен Ыну посетить Россию. Пхеньян пока официального ответа не дал.

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