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Личный самолет Ким Чен Ына заметили в аэропорту Владивостока

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Фото: TASS/AP/Joseph Nair
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Личный самолет лидера КНДР Ким Чен Ына заметили в понедельник в аэропорту Владивостока. Южнокорейское агентство Yonhap сообщило, что борт пробыл там около трех часов, а затем вылетел в Пхеньян.

На самолете могли прибыть чиновники Северной Кореи, которые ведут подготовку к возможной поездке лидера КНДР на предстоящий в сентябре Восточный экономический форум (ВЭФ) во Владивостоке, передает агентство со ссылкой на источники.

Информации о том, находился ли в самолете Ким Чен Ын, нет, пишет RNS.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров во время своего визита в Пхеньян передал Ким Чен Ыну приглашение посетить Россию. Позже помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что лидера Северной Кореи пригласили на ВЭФ. Пхеньян пока официального ответа не дал.

Госсекретарь США Майк Помпео ранее призвал КНДР последовать примеру Вьетнама и нормализовать отношения с Соединенными Штатами. 

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